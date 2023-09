Village de Marville

Circuit : à la découverte du patrimoine de Marville

À première vue, Marville ressemble à tous les villages de Meuse, mais ne vous y fiez pas ! Entrez au cœur de la cité, pour y admirer des demeures remarquables à l'image de la maison des Drapiers de l’hôtel d’Egremont, la maison du Chevalier Michel et sa loggia à deux étages ainsi que les maisons des Négociants.

Ce village comporte de nombreux hôtels et maisons du XVIe siècle, un cimetière avec un ossuaire comportant 40 000 crânes et ossements et une chapelle du XIIe siècle.





Tarifs, conditions spéciales :

Gratuit. Entrée libre. Départ : Bureau d'Information Touristique de Marville (Place Saint-Benoît).

